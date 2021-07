Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से करतारपुर कॉरिडोर (Kartarpur Corridor) को फिर से खोलने का आग्रह किया. प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार को कॉरिडोर का उपयोग करने वाले तीर्थयात्रियों के टेस्ट और टीकाकरण सहित उचित कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करने में खुशी होगी. उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा सकारात्मक विचार की उम्मीद की.Also Read - सिद्धू के राज्याभिषेक में शामिल होने आ रहे 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हादसे में मौत, कम से कम 50 घायल

उन्होंने लिखा, 'पंजाब में कोविड-19 की स्थिति में पिछले एक महीने में महत्वपूर्ण सुधार के संकेत मिले हैं. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कल, लगभग एक साल की अवधि के बाद कोई भी कोविड-19 संबंधित मौत की सूचना नहीं थी.' उन्होंने कहा कि बदले हुए परिदृश्य में लोगों ने एक बार फिर करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब में दर्शन करने की इच्छा जाहिर की है.

Punjab CM Captain Amarinder Singh has written to Prime Minister Narendra Modi urging him to re-open the Kartarpur Corridor, in view of the improvement in the COVID19 situation

