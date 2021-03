Punjab: पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ( Amarinder Singh) ने विधानसभा (Assembly) में महिलाओं को सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की थी. कैबिनेट ने सीएम की इस मांग को मंजूरी दे दी है. महिलाएं मुफ्त यात्रा सेवा का लाभ 1 अप्रैल से उठा सकेंगी. सीएम अमरिंदर सिंह ने पंजाब (Punjab) की महिलाओं तथा लड़कियों को मजबूत बनाने के लिए यह कदम उठाने की घोषणा की थी. सीएम ने यह घोषणा 5 मार्च को विधानसभा में इस योजना की घोषणा की थी. Also Read - पंजाब में कांग्रेस सरकार का आदेश- बीजेपी नेताओं की सुरक्षा करे पुलिस, ज़रूरत पड़े तो अतिरिक्त फोर्स की मांग की जाए

Happy to share that our Cabinet has approved free travel within the State for all women/girls of Punjab in State Transport buses from 1st April. I'm sure it will be a strong step towards further empowering the women of Punjab. pic.twitter.com/4lLdVsIhGE

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) March 31, 2021

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) March 31, 2021 Also Read - Viral Video: 83 साल के फारूक अब्दुल्ला ने 'आजकल तेरे मेरे प्‍यार के चर्चे' की धुन पर किया डांस, कैप्‍टन अमरिंदर के साथ आए नजर