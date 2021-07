Punjab News: पंजाब के मोगा जिले में आज शुक्रवार को एक निजी बस और पंजाब रोडवेज की बस की आमने-सामने की टक्कर में कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं की मौत हो गई और कम से कम 50 लोग घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी. पीड़ित, मिनी बस में यात्रा कर रहे थे और वह मोगा जिले के जीरा से चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे.Also Read - Punjab News: नवजोत सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार संभाला, कार्यक्रम में CM अमरिंदर भी हुए शामिल

अधिकांश घायलों को यहां से करीब 175 किलोमीटर दूर मोगा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनमें से कुछ को फरीदकोट शहर के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रेफर कर दिया गया है. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मोगा जिला प्रशासन को मृतकों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है.

इसके अलावा मामूली रूप से घायल सभी लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टता दुर्घटना का कारण मिनी बस चालक द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाना बताया जा रहा है.

