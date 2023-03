'वारिस पंजाब दे' का चीफ अमृतपाल सिंह भगोड़ा घोषित, कट्टरपंथी के 78 समर्थक अरेस्ट

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने कट्टरपंथी उपदेशक (Radical Sikh preacher ) और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh) और उसके समर्थकों के खिलाफ शनिवार को बड़ी कार्रवाई शुरू की और पुलिस ने सिंह के नेतृत्व वाले एक संगठन के 78 सदस्यों को गिरफ्तार किया. जालंधर जिले में सिंह के काफिले को रोका गया, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. अधिकारियों ने कई स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी और रविवार दोपहर तक राज्य में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी.

जालंधर पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल ने एएनआई से कहा, ‘वारिस पंजाब दे’ प्रमुख अमृतपाल सिंह को भगोड़ा घोषित किया गया है और उसकी दो कारों को जब्त कर लिया गया और बंदूकधारियों को पकड़ लिया गया, मामला दर्ज कर उनके हथियारों की वैधता की जाँच की जा रही है. अमृतपाल सिंह को जल्द गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस के जवान जुटे हुए हैं. अब तक 78 लोगों को गिरफ्तार किया गया, आगे की जांच और चेकिंग जारी है.

#WATCH | Punjab: “‘Waris Punjab De’ chief Amritpal Singh declared a fugitive. His two cars seized & gunmen nabbed, legality of their weapons being checked. Further probe on”: Jalandhar Police Commissioner to ANI pic.twitter.com/TX32LRb9xL — ANI (@ANI) March 18, 2023

वहीं, अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने अमृतसर में एएनआई से कहा, हमारे पास उनके (अमृतपाल सिंह) बारे में सही जानकारी नहीं है. पुलिस ने हमारे घर पर 3-4 घंटे तक तलाशी ली. उन्हें कुछ भी अवैध नहीं मिला… जब वह घर से निकले तो पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था.