Punjab, Amritsar, Encounter, Pakistani Smuggler, News: पंजाब में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने बुधवार को अल सुबह अमृतसर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक संयुक्त अभियान में पाकिस्तान से आए घुसपैठिए को मार गिराया है. उसके पास से हेरोइन के 22 पैकेट, गोला-बारूद और 2 एके -47 बरामद किए गए हैं.

प्राथमिक जांच में यह खुलासा हुआ कि तस्कर गुरदासपुर जिले के रहने वाले अपने दो भारतीय सहयोगियों को जानता था, जो अभी बेल्जियम में है और पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के इशारे पर भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं. पुलिस ने बताया कि अभी पकड़ी गई खेप के भारत में तस्करी किए जाने के इरादे का पता लगाया जा रहा है.

पुलिस ने ट्वीट कर कहा, "एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को अमृतसर पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त ऑपरेशन में मार गिराया है. उसके पास से 22 पैकेट हेरोइन, 4 मैगजीन के साथ 2 एके-47, 45 जिंदा जिंदा कारतूस, पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुए हैं."

Punjab | In a joint operation, BSF & police recovered 22 packets of heroin, 2 AKM rifles & 4 magazines today morning from area of BOP Kakkar Forward, PS Lopoke, Amritsar (Rural). One Pakistani smuggler neutralised in the Op; 2 persons including an Indian named in the FIR: Police pic.twitter.com/cbQz6ygeoj

