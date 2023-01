पंजाब: कांस्टेबल की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर के बाद किया अरेस्ट

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने एक कांस्टेबल की हत्या के मामले (constable murder case) के मुख्य आरोपी को मोहाली में संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. मोहाली के ज़िराकपुर इलाके में हुई मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया.

अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि आरोपी युवराज सिंह उर्फ जोरा को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कांस्टेबल कुलदीप सिंह बाजवा की पिछले सप्ताह जलंधर के फिल्लौर में चार गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई थी. पुलिसकर्मी अपराधियों का पीछा कर रहे थे जो बंदूक के बल पर कार लूट कर भाग रहे थे.