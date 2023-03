पंजाब के आईजी बोले- अमृतपाल सिंह की अभी तक नहीं हो पाई है गिरफ्तारी, अफवाहों पर ध्यान न दें

Punjab News: पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पायी है. पंजाब के आईजी सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि वारिस पंजाब डे प्रमुख अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है. पुलिस उसे पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं. पंजाब पुलिस साफ कह रही है कि गिरफ्तारी अभी बाकी है और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. आईजी ने कहा कि राज्य में शांति है, स्थिति स्थिर है. अमृतपाल के कई समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है.

उन्होंने बताया कि अब तक 114 लोगों ने शांति और सद्भाव को भंग करने का प्रयास किया. उन्हें राउंडअप कर गिरफ्तार कर लिया गया है. उनमें से 78 को पहले दिन गिरफ्तार किया गया था. 34 को दूसरे दिन और दो अन्य को कल रात गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के पास से 10 हथियार बरामद किए गए हैं.