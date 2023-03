Punjab News: कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह के छह सहयोगियों को शनिवार को जालंधर में हिरासत में लिया गया. सिंह के समर्थकों ने यह जानकारी दी. हालांकि, इस संबंध में पुलिस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है. ‘वारिस पंजाब दे’ के प्रमुख सिंह के कुछ समर्थकों ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो साझा कर दावा किया कि पुलिसकर्मी उनका पीछा कर रहे हैं. एक वीडियो में अमृतपाल को एक वाहन में बैठे हुए भी देखा जा सकता है और उसके एक सहयोगी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि पुलिसकर्मी ‘भाई साहब’ (अमृतपाल) के पीछे पड़े हैं.

एक अन्य समर्थक ने वीडियो साझा किया है, जिसमें वह दावा कर रहा है कि पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहे हैं. पिछले महीने अमृतपाल और उसके समर्थक तलवारें और पिस्तौल लहराते हुए अमृतसर शहर के बाहरी इलाके में अजनाला थाने में घुस गए थे. इस दौरान, अमृतपाल के एक करीबी को छुड़ाने के लिए उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई थी.

पंजाब पुलिस ने प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट सेवा रविवार तक के लिए निलंबित कर दी है. सुरक्षा कारणों से पुलिस ने यह फैसला लिया है. पुलिस ने बताया कि कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित हैं क्योंकि राज्य पुलिस ने खालिस्तानी समर्थक ‘वारिस पंजाब डे’ के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है.