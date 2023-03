पंजाब पुलिस ने जारी की अमृतपाल सिंह के अलग-अलग लुक की कई तस्वीरें, क्लीन शेव से लेकर दाढ़ी-पगड़ी तक की Photos

Amritpal Singh Photos: खालिस्तानी समर्थक और ‘वारिस पंजाब डे’ के मुखिया अमृतपाल सिंह की तलाश जारी है. पुलिस ने अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया हुआ है. इन सबके बीच भगोड़े अमृतपाल की कई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आ चुके हैं. एक वीडियों में वह बाइक पर बैठा दिख तो दूसरे में एसयूवी में बैठकर टोल प्लाजा से निकलते देखा गया. इन सबके बीच पंजाब पुलिस ने भी अमृतपाल की कई तस्वीरें जारी कर लोगों से इसे पकड़वाने में मदद की अपील की है. पंजाब पुलिस ने मंगलवार शाम अमृतपाल की अलग-अलग लुक की कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह क्लीन शेव से लेकर दाढ़ी-पगड़ी तक में देखा जा सकता है.

#WATCH | ‘Waris Punjab De’ chief Amritpal Singh was seen escaping in an SUV in Jalandhar on March 18. He is still on the run. (CCTV visuals) pic.twitter.com/QNHty6PgJP — ANI (@ANI) March 21, 2023