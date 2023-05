Punjab: एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटरों को किया अरेस्ट, विरोधी गिरोह पर हमले की ताक में थे 

Lawrence Bishnoi gang, Police: पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है. एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बिश्नोई गैंग के इन चार शूटरों से छह पिस्टल और 26 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. ये शूटरों को प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों की हत्या करने की फ़िराक में थे.

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा, एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (Anti-Gangster Task Force) ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से छह पिस्टल और 26 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है और उनके खिलाफ पंजाब और हरियाणा में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.