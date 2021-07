Punjab Politics : पंजाब कांग्रेस में चल रहा विवाद अब थम गया है. शनिवार को वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद नाराज चल रहे नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच अब बात बन गई है. आज नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की बागडोर सौंपने की तैयारी पूरी हो चुकी है और आज किसी भी समय कांग्रेस आलाकमान की ओर से नवजोत सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्‍यक्ष बनाने की घोषणा की जा सकती है. वहीं, दूसरी ओर नाराज चल रहे कैप्टेन अमरिंदर सिंह का खेमा अभी बिल्कुल खामोश है. लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक सीएम अमरिंदर ने सिद्धू के सामने कुछ शर्तें रखी हैं.Also Read - Punjab Politics: जाखड़ से गले मिलते दिखे सिद्धू, कैप्टेन अमरिंदर से मिले रावत, पंजाब कांग्रेस में All Is Well?

शनिवार से ही पंजाब कांग्रेस में मची है हलचल

शनिवार को दिनभर चले बातों-मुलाकातों के दौर के बाद आखिरकार पंजाब कांग्रेस का अंतर्कलह अब सुलझ चुका है. सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के साथ ही इसके भी संकेत हैं कि पंजाब कांग्रेस में अब दो नहीं चार कार्यकारी अध्‍यक्ष भी बनाए जाएंगे. इनके लिए कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं. एक तरफ मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह का खेमा अपेक्षाकृत अभी खामोश हैं तो सिद्धू कल से ही खासे सक्रिय हो गए हैं और पार्टी के नेताओं, मंत्रियों और विधायकों से मिल रहे हैं. उनका यह क्रम आज भी जारी रहेगा.

अमरिंदर सिंह ने रखी है शर्त-सार्वजनिक तौर पर माफी मांगें सिद्धू

शनिवार को चली इस कवायद के बाद रविवार को भी पंजाब कांग्रेस में सरगर्मी और बढ़ने की संभावना है. वजह ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है, ऐसे में उनके समर्थकों ने जश्‍न मनाने की भी पूरी तैयारी कर रखी है. तो वहीं दूसरी ओर, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नवजोत सिद्धू के साथ नाराजगी अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है. सिद्धू की टिप्‍पणियों और बयानों से कैप्‍टन अमरिंदर सिंह बेहद आहत और नाराज हैं. इस कारण वह नवजाेत सिद्धू से मिलने तक को तैयार नहीं हैं.

कैप्टन से मिलने आए कांग्रेस के पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत को भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक सिद्धू उनके खिलाफ पुराने ट्वीट और साक्षात्कारों में बोले गए अपमानजनक शब्दों के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते तब तक वह उनसे (सिद्धू) मुलाकात नहीं करेंगे. बता दें कि सिद्धू अक्‍सर जोश में ऐसे बयान दे देते हैं जिससे वह घेरे में आ जाते हैं. उन्‍होंने कैप्‍टन अमरिंदर सिंह को लेकर पिछले दिनों कई बयान दिए और ट्वीट किए थे.