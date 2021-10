Punjab polls 2022: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Former Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh) ने बुधवार को घोषणा की कि वह अपनी राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, एक बार चुनाव आयोग (Election Commission) से मंजूरी मिल जाने के बाद वह जल्द ही पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह की घोषणा करेंगे. उन्होंने चंडीगढ़ (Chandigarh) में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, ‘चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद पार्टी का गठन होगा और मेरे वकील इस पर काम कर रहे हैं.’Also Read - ISI के साथ रिश्‍तों के आरोपों की जांच में भारतीय एजेंसियों का सहयोग करने को तैयार हूं: अरूसा आलम

कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने पंजाब में अपनी सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियों को भी गिनाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके साथ साझा किया. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, जब समय आएगा तो हम सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. फिर चाहे वह किसी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत हों या फिर सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने पड़ें. Also Read - सिद्धू की पत्नी ने अमरिंदर पर लगाया बड़ा आरोप, 'पंजाब में एक भी पोस्टिंग अरूसा आलम को पैसे, तोहफे दिए बिना नहीं हुई'

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी प्रैस कॉन्फ्रेंस में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Siddhu) के संबंध में बात करते हुए कहा, वह जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, उनके खिलाफ हम मैदान में अपना प्रत्याशी उतारेंगे. गौरतलब है कि सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को निशाना बनाते हुए ट्वीट किए हैं. इस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘उन्हें कुछ भी नहीं पता, वह बोलते ज्यादा हैं, उनमें दिमाग नहीं है. मैंने कभी भी अमित शाह और ढिंढ़सा से इस संबंध में बात नहीं की, लेकिन मैं करूंगा. मैं कांग्रेस (Congress), शिरोमणी अकाली दल (SAD) और आम आदमी पार्टी (AAP) के खिलाफ मजबूती से लड़ना चाहता हूं. मैं उनसे बात करूंगा और इन पार्टियों को हराने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाऊंगा.’ Also Read - कैप्‍टन अमरिंदर सिंह जल्‍द अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे, BJP समेत इन दलों से कर सकते हैं गठबंधन

We the 78 MLAs of Congress, could never imagine, what we received an arm-twisted, ED controlled BJP loyal Chief Minister of Punjab @capt_amarinder … who sold the interests of Punjab to save his skin ! You were the negative force stalling Justice & development of Punjab

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) October 27, 2021