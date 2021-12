Punjab Polls 2022: आम आदमी पार्टी (AAP) ने अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को 15 और उम्मीदवारों की घोषणा की. यह पार्टी की चौथी सूची है. इसके साथ ही ‘आप’ अब तक 73 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है. पंजाब में विधानसभा की 117 सीट हैं. पार्टी नेता राघव चड्ढा ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी घोषणा की. रूपनगर से पार्टी ने दिनेश चड्ढा को टिकट दिया है. फिलहाल अमरजीत सिंह संदोआ इस सीट से आप के विधायक हैं. संदोआ डेढ़ साल बाद दिसंबर 2020 में आप में फिर शामिल हुए थे. वह कुछ समय के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस में चले गए थे.Also Read - Night curfew In Delhi: दिल्ली में सोमवार से लगेगा नाइट कर्फ्यू, कोरोना के मामलों में उछाल के बाद केजरीवाल सरकार का फैसला

सूची के अनुसार, रणजीत सिंह राणा भोलाथ से, इंद्रजीत कौर नकोदर से, गुरधियान सिंह मुकेरियां से, करमवीर सिंह दसूया से, जसवीर सिंह गिल उर्मुर से, लखबीर सिंह फतेहगढ़ साहिब से और तरुणप्रीत सिंह खन्ना से चुनाव लड़ेंगे.

Our fourth list of candidates for the upcoming 2022 Punjab assembly elections (26.12.2021) pic.twitter.com/wGPACVI3al

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) December 26, 2021