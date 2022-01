Punjab Assembly Election 2022: पंजाब में 20 फरवरी को एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव (Punjab Polls) के लिए सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है. इसी कड़ी में शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने पार्टी नेता बिक्रम सिंह मजीठिया (Bikram Singh Majithia) को नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को उतारने का ऐलान किया है. SAD प्रमुख सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) ने कहा कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ पार्टी ने बिक्रम सिंह मजीठिया को अमृतसर (पूर्व) से मैदान में उतारा है. मालूम हो कि बिक्रम मजीठिया अमृतसर जिले की मजीठा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं. वह दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे.Also Read - Goa Elections 2022: BJP ने गोवा चुनाव के लिए 6 उम्‍मीदवारों की जारी की List

Shiromani Akali Dal (SAD) patron Parkash Singh Badal to contest the Punjab Assembly election from Lambi constituency and Bikram Singh Majithia to contest from Amritsar East: SAD chief Sukhbir Singh Badal pic.twitter.com/0oYN96O7fW

— ANI (@ANI) January 26, 2022