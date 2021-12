Punjab Assembly Election 2022: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है. पंजाब कांग्रेस के नेता गुरमीत सिंह सोढ़ी (Gurmit Singh Sodhi) ने कांग्रेस (Congress) का साथ छोड़कर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया. उन्होंने कांग्रेस पर, राज्य की सुरक्षा और सामुदायिक सौहार्द को दांव पर लगाने का आरोप लगाया. राज्य विधानसभा के सदस्य सोढ़ी को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का करीबी माना जाता है. सोढी ने कांग्रेस से इस्तीफे की जानकारी ट्विटर पर दी और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखा पत्र भी साझा किया. सोढ़ी ने कहा, ‘पंजाब को घुटन भरे और बेबसी के माहौल में छोड़ना मुझे स्वीकार्य नहीं.Also Read - Punjab News Today: 'बेअदबी के लिए उम्रकैद का प्रावधान', पंजाब सरकार ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र

Former Congress leader from Punjab Shri Rana Gurmit Singh Sodhi joins BJP at party headquarters in New Delhi. pic.twitter.com/pxdniN4TLH

उन्होंने आगे लिखा, 'कांग्रेस पार्टी ने राज्य की सुरक्षा और सामुदायिक सौहार्द को दांव पर लगा दिया है. गहरे आक्रोश के साथ मैं सभी पदों और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं.'

I cannot accept Punjab’s suffocation and helplessness! Congress party has put state’s security & communal harmony at stake.

With deep agony, I put forth my resignation from all posts & primary membership of Congress party with immediate effect. pic.twitter.com/a53RhxLFk8

— Rana Gurmit S Sodhi (@iranasodhi) December 21, 2021