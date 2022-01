Punjab Assembly Polls 2022: पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने सीएम के भाई को टिकट देने से इनकार कर दिया है. इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है. मनोहर सिंह ने रविवार को फतेहगढ़ साहिब जिले के बस्सी पठाना से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने की घोषणा की, जहां कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी को बरकरार रखा है. दरअसल, मुख्यमंत्री अपने भाई को पार्टी का टिकट दिलाने की पैरवी कर रहे थे, जिन्होंने पिछले साल दिसंबर में खरड़ के सिविल अस्पताल से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद से चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था.Also Read - UP Assembly Polls 2022: संजय निषाद का ऐलान- यूपी में BJP के साथ मिलकर 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी

पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भाई डॉ मनोहर सिंह बस्सी ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, ‘मैं बस्सी पठाना सीट का दावेदार था, लेकिन पार्टी (कांग्रेस) ने टिकट देने से इनकार कर दिया है. निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ूंगा चुनाव. 2007 में भी मैंने ऐसा ही किया था और चुनाव जीतकर आया हूं. Also Read - AIMIM प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी, ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के चुनावी अखाड़े में उतारे अपने उम्मीदवार

Punjab | I was a contender for the Bassi Pathana seat, but the party(Congress) has denied the ticket. I will contest the election as an independent candidate, I did the same in 2007 and won the election: Dr Manohar Singh Bassi, brother of Punjab CM Charanjit Singh Channi pic.twitter.com/XuzQIXQolI

— ANI (@ANI) January 16, 2022