Punjab Polls 2022: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल (Parkash SIngh Badal) बुधवार को कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित हो गए. शिरोमणि अकाली दल (SAD) के 94 वर्षीय संरक्षक को यहां दयानंद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (डीएमसीएच) में भर्ती कराया गया है. डीएमसीएच के चिकित्सा अधीक्षक डॉ संदीप शर्मा ने कहा कि बादल के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. शर्मा ने कहा, 'उनकी हालत स्थिर है.' अस्पताल के कोविड खंड के प्रभारी राजेश महाजन ने कहा कि बादल की रैपिड एंटीजन जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव है जबकि आरटी-पीसीआर जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है.

उन्होंने बताया कि बादल को एक निजी कक्ष में भर्ती किया गया है और पूर्ण आकलन के लिए उनकी सभी आवश्यक जांच की गई हैं. बादल के बेटे एवं शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल अस्पताल पहुंच और वीडियो कॉल के जरिए उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली.

Visited DMCH Ludhiana to enquire about Badal Sahib’s health. Spoke to him on video call. Felt good to see him in high spirits by the grace of Guru Sahib. I'm flooded with calls from his well wishers. He is doing well, thanks to all your prayers. 🙏🏻 pic.twitter.com/pZdbMGR7wZ

— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) January 19, 2022