Punjab Polls 2022: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज बुधवार को चुनावी राज्य पंजाब के पठानकोट में एक जनसभा संबोधित किया है. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी (Covid-19 Pandemic) के बावजूद भारत आज पंजाब सहित देश के करोड़ों नागरिकों को मुफ्त राशन दे रहा है. केंद्र ने सभी प्रयास किए और सुनिश्चित किया कि कोई नागरिक भूखा ना रहे. पीएम मोदी ने इस दौरान प्रदेश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा.

उन्होंने कहा, 'भाजपा जहां कहीं भी स्थापित हुई, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल परिवार का सफाया हो गया. अब जहां शांति है वहां से तुष्टिकरण को विदाई दे गई है. अब वहीं विदाई पंजाब को भी देनी है.' उन्होंने कहा कि पंजाबियत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मगर विपक्ष पंजाब को सियासत के चश्मे से देखता है. जब कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) कांग्रेस में थे, तब वो उन्हें गलत दिशा में जाने से रोकते थे. अब वो भी नहीं है.

If Congress is original, AAP is its xerox…One looted Punjab while the other one is involved in scam after scam in Delhi. Despite being 'Ek hi thali ke chatte batte' they (AAP & Cong) are playing 'noora kushti' (fixed fight) in Punjab, pretending to be against each other:PM Modi pic.twitter.com/xhKcqwWyhK

Also Read -

पीएम मोदी ने पंजाब में तेजी से उभर रही आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस असली है तो आप उसकी जेरॉक्स कॉपी है. एक ने पंजाब को लूटा तो दूसरा में दिल्ली में घोटाले के बाद घोटाले में लिप्त है. एक ही थाले के चट्टे बट्टे होने के बावजादू दोनों पंजाब में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं. एक-दूसरे के खिलाफ होने का नाटक कर रहे हैं.

Punjabiyat is of umpteen importance to us, while the Opposition views Punjab from the lens of 'Siyasat' (politics)…When Captain Sahab was in Congress, he would stop them from moving in the wrong direction. Now, he is also not there…: PM Modi in Pathankot, Punjab pic.twitter.com/YtKWaBDCm9

— ANI (@ANI) February 16, 2022