Punjab Assembly Polls 2022: पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी निर्वाचन आयोग (Election Commission Of India) से पंजाब में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव को टालने की मांग की. BJP के राज्य महासचिव सुभाष शर्मा ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में कहा कि पंजाब में 14 फरवरी को चुनाव होने हैं, जबकि 16 फरवरी को रविदास जयंती है. सुभाष शर्मा ने कहा कि राज्य के ज्यादातर लोग इस दौरान वाराणसी में होंगे. इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 14 फरवरी को होने जा रहे राज्य विधानसभा चुनाव को गुरु रविदास जयंती के मद्देनजर निर्वाचन आयोग से 6 दिनों के लिए टालने का आग्रह किया था. पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा और मतों की गिनती 10 मार्च को होगी.Also Read - Punjab Polls 2022: टिकट नहीं मिलने पर पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी के भाई के तीखे तेवर, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान

Punjab BJP writes to Chief Election Commissioner requesting him "to postpone Feb 14 State Assembly polls as many people from SC community from the State would visit Varanasi, in view of Guru Ravidas birth anniversary on Feb 16 pic.twitter.com/OvLrSYiVns

