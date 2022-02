Punjab Assemby Election 2022: पंजाब में रविवार 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly Election 2022) से पहले सभी पार्टियां जी जान से जुटी हुई हैं. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) भी राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं. पंजाब के फतेहगढ़ साबिह में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की वजह भी बताई. राहुल गांधी ने कहा कि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया गया? इसका कारण यह है कि वह गरीब लोगों को मुफ्त बिजली देने के लिए राजी नहीं हुए. उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियों के साथ मेरा अनुबंध है.Also Read - Punjab Polls 2022: पठानकोट में बोलीं प्रियंका गांधी- पंजाबियत किसी के सामने झुकती नहीं, मगर कोई पहले ही झुक चुका

I will tell you why was Capt Amarinder Singh removed as the CM of Punjab. It is because he did not agree to provide free electricity to the poor people. He said I have a contract with the Power supplying companies: Congress leader Rahul Gandhi in Fatehgarh Sahib, Punjab pic.twitter.com/wVak2BhHwK

