Punjab Assembly Election 2022: पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर काफी दिन से चल रही खींचतान के बाद रविवार को चरणजीत सिंह चन्नी ने नाम पर मुहर लग गई. राहुल गांधी ने मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे के साथ ही पंजाब चुनाव लड़ने का ऐलान किया. कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा घोषित किये जाने के बाद राज्य में विपक्षी दल BJP, शिरोमणि अकाली दल (SAD) और AAP आदमी पार्टी हमलावर होने लगी हैं. आम आदमी पार्टी ने चन्नी के ऐलान के बाद कहा कि, 'कांग्रेस का हाथ, रेता माफिया चन्नी के साथ.' भाजपा भी इसी मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में लगी है. भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि, कांग्रेस ने चन्नी का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए ऐलान कर दिया है, हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कांग्रेस के विधायक ही नहीं आएंगे.

Charanjit Singh Channi will be the Congress' chief ministerial candidate for the upcoming Punjab Assembly elections: Rahul Gandhi in Ludhiana pic.twitter.com/KW0aQ8wcpT

उन्होंने कहा कि चन्नी एक लैंड और सैंड माफिया हैं, जिनके रिश्तेदार के घर से 10 करोड़ रुपये नकद मिला, बोल रहे कि यह गरीब सीएम हैं. वहीं नवजोत सिंह सिद्धू खूब कहा करते थे ठोको ताली आज राहुल गांधी ने ताली ठोक दी. दरअसल पंजाब में विपक्ष लगातार कांग्रेस को अवैध बालू खनन के मुद्दे पर घेरने में लगी हुई है. पंजाब में बीते दिनों सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया था. अवैध बालू खनन केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री चेहरे का निर्णय पंजाब का निर्णय है. पंजाब के लोगों, अपने उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं और युवाओं वर्किंग कमेटी के लोगों से पूछा. पंजाबियों ने हमें बताया कि हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो गरीबों को समझ सके.

It's the victory of the sand 'mafia'. Their CM face is a sand 'mafia'. We are winning the polls with a landslide victory: Shiromani Akali Dal president Sukhbir Singh Badal after Congress' announces Charanjit Singh Channi as CM face in ensuing Punjab Assembly Election pic.twitter.com/QXaBHsEfE3

