पंजाब के रूपनगर में अराजक तत्वों ने खालिस्तान के झंडे और बैनर लगा दिए. बीते बुधवार को पुलिस अधिकारी नरेंद्र चौधरी ने ये जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पंजाबी भाषा में 'खालिस्तान' लिखा एक पोस्टर पेड़ पर लगा मिला है. हालांकि जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने इसे कब्जे में ले लिया. मामले में जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी.

वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिस्तानी समर्थकों ने बैसाखी पर्व पर खालसा पंथ और सिंह सृजना दिवस से पहले डीसी-एसएसपी ऑफिस से श्री आनंदपुर साहिब की तरफ जाते जगह-जगह खालिस्तान समर्थित बैनर और झंडे लगा दिए. सभी बैनर और झंडे सफेद कपड़े पर काले स्पे से लिखकर तैयार किए गए हैं.

Punjab | A poster with 'Khalistan' written in the Punjabi language was found pasted on a tree in Rupnagar. Immediately, the local police recovered it; investigation underway. The guilty will be booked as per law: Narinder Chaudhary, police official (13.04) pic.twitter.com/S4ZvWMimqR

— ANI (@ANI) April 13, 2022