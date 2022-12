पंजाब: पुलिस- बीएसएफ ने भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास ड्रोन समेत 3 किलो हेरोइन बरामद की

चंडीगढ़: पंजाब के तरन तारन जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट एक ड्रोन से तीन किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है. पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के संयुक्त अभियान में यह बरामदगी की गई.

पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने एक ट्वीट में कहा, सीमा पार तस्करी नेटवर्क के विरूद्ध विशेष अभियान चलाते हुए तरण तारण पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त अभियान में तरण तारण के पी एस वोलतोहा इलाके में तलाशी अभियान के दौरान एक ड्रोन बरामद किया गया, जिसमें तीन किलोग्राम हेरोइन थी.