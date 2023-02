पंजाब : सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों की चंडीगढ़ पुलिस से तीखी झड़प, ये है वीडियो

मोहाली: सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के चंडीगढ़ स्थित आवास की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पानी की बौछार (वाटर कैनन) किए जाने के बाद बुधवार को उनकी (प्रदर्शनकारियों की) पुलिस से झड़प हो गई. प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस और हाथापाई हुई. पत्थर भी फेंके गए. कौमी इंसाफ मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास जाना चाहते थे. मांगों में सिख कैदियों की रिहाई भी शामिल है.

पुलिस द्वारा शहर में प्रवेश करने से रोकने के बाद कौमी इंसाफ मोर्चा से जुड़े प्रदर्शनकारियों की चंडीगढ़ पुलिस से झड़प हो गई. मोर्चा पंजाब में उग्रवाद की अवधि के दौरान विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहा है.

प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने चंडीगढ़-मोहाली सीमा के पास बाड़ लगा दिए थे. जब प्रदर्शनकारियों ने बाड़ तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, तो चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार शुरू कर दी. प्रदर्शनकारियों ने एक पानी की बौछार करने वाली गाड़ी, एक वज्र (दंगा नियंत्रण वाहन), दो पुलिस की गाड़ी, एक अग्निशमन वाहन और कुछ अन्य वाहनों को तलवारों और लाठियों से क्षतिग्रस्त कर दिया.