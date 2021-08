School Kab Khulenge Latest Updates: देश में कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद कई राज्यों में लॉकडाउन पाबंदियों में ढील दी गई है. कोरोना के मामले कम होने के बाद अनलॉक के माध्यम से जरूरी गतिविधियों को एक बार फिर बहाल किया जा रहा है. कई राज्यों में स्कूलों को दोबारा खोला जा चुका है. वहीं, कुछ राज्य स्कूलों को खोलने की तैयारी में हैं. हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका अब भी बनी हुई है. उधर, स्कूलों को खोले जाने के बाद छात्रों के संक्रमित होने का मामला फिर सामने आने लगा है. पंजाब में स्कूल खुलते ही कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं.Also Read - Maharashtra Me Kab Khulenge School: महाराष्ट्र में स्कूल खुलने की आ गई तारीख, ग्रामीण-शहरी इलाकों के लिए अलग-अलग नियम- जानें शिक्षा मंत्री ने क्या दी जानकारी

पंजाब के लुधियाना में 2 स्कूलों के 20 छात्रों के कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आई है. न्यूज एजेंसी ANI ने लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर वीके शर्मा के हवाले से यह जानकारी दी है. उधर, 20 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. छात्रों के पॉजिटिव पाए जाने की र‍िपोर्ट आने के बाद अन्‍य छात्रों की जांच कराए जाने की भी तैयारी की जा रही है.

20 children in 2 schools of Ludhiana, found to be positive for #COVID19: Deputy Commissioner VK Sharma#Punjab

— ANI (@ANI) August 10, 2021