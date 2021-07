Punjab School Reopening Latest Updates: पंजाब की सरकार (Punjab government) ने आज शनिवार को राज्‍य में सभी स्‍कूलों (reopening of schools) को खोलने का निर्देश दिया है. इसके मुताबिक, पंजाब में अगामी 2 अगस्‍त से उचित कोरोना प्रोटोकाल (proper protocols to ensure COVID appropriate behaviour) के तहत सभी कक्षाएं शुरू की जाएंगी. इस आदेश के तहत कक्षा पहली से लेकर 8वीं, 9वीं व 11 वीं तक की कक्षां खोली जा सकेंगी. बता दें कि बीते 26 जुलाई से 10वीं और 12वीं के लिए स्‍कूल खोल दिए गए थे.Also Read - Punjab: बीएसएफ ने फिरोजपुर में दो पाकिस्‍तानी घुसपैठियों को मार गिराया

जारी निर्देश के मुताबिक, शिक्षा विभाग स्‍कूल खुलने के संबंध में विस्‍तृत निर्देश जारी करेगा.

Punjab government allows reopening of schools for all classes from August 2, with proper protocols to ensure COVID appropriate behaviour. pic.twitter.com/UR1yv3YVbV

