पंजाब: मोहाली के शख्स की उंगलियां काटने वाले दो लोग एनकाउंटर के बाद अरेस्ट

चंडीगढ़: पंजाब के मोहाली में 24 वर्षीय एक युवक की कथित तौर पर उंगलियां काटने वाले दो लोगों को शनिवार को अंबाला-शंभू टोल प्लाजा के पास गोलीबारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि गौरव शर्मा और तरुण नामक दो लोगों ने आठ फरवरी को मोहाली के बलौंगी में हरदीप की कथित तौर पर उंगलियां काट दी थीं और इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल दिया था.

In a recent incident a video was viral on social-media where 3 persons kidnapped a person and chopped his fingers with sharp edged weapon in Mohali. (1/4) pic.twitter.com/2pNjim7UuB — DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) February 25, 2023