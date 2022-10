चंडीगढ़: पंजाब (Punjab) में एक बार फिर से राज्यपाल (Punjab Governor) बनवारीलाल पुरोहित

(Banwarilal Purohit) और भगवंत सिंह मान की सरकार (Bhagwant Singh Mann`s govt) के बीच जंग छिड़ गई है. ताजा मुद्दा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) के कुलपति (VC`s appointment) की नियक्ति है. पंजाब के राज्यपाल पुरोहित ने मंगलवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान से सतबीर सिंह गोसल को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के कुलपति (वीसी) पद से हटाने की मांग की. पुरोहित ने गोसल की नियुक्ति को पूरी तरह से अवैध करार दिया.Also Read - पत्नी ने मायके से वापस लौटने से किया इनकार, शख्स ने महिला समेत परिवार के 5 सदस्यों को जिंदा जलाया

वहीं, भगवंत मान सरकार के एक मंत्री ने राज्यपाल पर पलटवार कृते हुए उनसे पंजाब के लोगों से माफ़ी मांगने तक के लिए कह डाला है. राज्यपाल पुरोहित के पत्र की आलोचना करते हुए राज्य के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि राज्यपाल को गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी का पत्र भेजने के लिए पंजाब के लोगों से माफी मांगनी चाहिए. Also Read - जम्मू-कश्मीर में प्रवेश नहीं मिलने पर SAD-Aअध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने रात भर किया प्रदर्शन

इस घटनाक्रम को पंजाब में राजभवन और आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार के बीच विवाद का नया मुद्दा माना जा रहा है. Also Read - पंजाब के पूर्व मंत्री अरोड़ा विजिलेंस अफसर को 50 लाख की रिश्वत की पेशकश करने के आरोप में अरेस्ट, 3 दिन की पुलिस हिरासत में

कृषि मंत्री धालीवाल ने दावा किया कि गोसल को लुधियाना स्थित पीएयू का कुलपति नियुक्त करने में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था. उन्होंने राज्यपाल को यह याद दिलाने की कोशिश की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानदंड कृषि विश्वविद्यालय पर लागू नहीं होते हैं.

धालीवाल ने स्पष्ट किया कि गोसल पीएयू के कुलपति पद पर बने रहेंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब की आप सरकार राज्यपाल के गैरजरूरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगी.

Chandigarh | Governor should apologize, this university is the backbone of the state’s agriculture. He has insulted the appointment of VC made by university board which is represented by people of state: Punjab Agriculture min, KS Dhaliwal https://t.co/kg79E3IuCC pic.twitter.com/JWyDwzvIeb

