Punjab News: पंजाब के फरीदकोट जिले में गुरुवार की शाम को युवा कांग्रेस के नेता 34 वर्षीय गुरलाल सिंह भुल्लर की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो अज्ञात हमलावरों ने फरीदकोट जिले के जुबली चौक पर भुल्लर पर 12 राउंड गोलियां चलाई. उन्होंने बताया कि भुल्लर की अस्पताल में मौत हो गई. भुल्लर फरीदकोट जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे.

Punjab: Youth Congress leader Gurlal Singh shot dead by bike-borne assailants in Faridkot today.

"Two unidentified men fired more than 10 rounds at him. An investigation into the incident is underway," SP Faridkot says

