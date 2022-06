पंजाब में सत्ता खो चुकी कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है. कांगेस के कई नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम थाम सकते हैं. बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राज कुमार वेरका, सुंदर शाम अरोड़ा, गुरप्रीत सिंह कांगड़ और बलबीर सिद्धू आज रविवार को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं.Also Read - दिल्ली और असम के बीच तनातनी: सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कहा- डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से निपट लूंगा, केस होगा

बता दें कि इससे पहले पंजाब के बड़े नेता सुनील जाखड़ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे. Also Read - राज्यसभा चुनाव: संजय राउत ने कहा- छोटे दलों के विधायकों पर दबाव बना रही बीजेपी, रुपए बर्बाद न करे, हम जीतेंगे

#WATCH | Chandigarh: Congress leaders Raj Kumar Verka, Sunder Sham Arora, Gurpreet Singh Kangar and Balbir Sidhu seen with BJP leaders Sunil Jakhar and Manjinder Singh Sirsa. They are reportedly joining BJP today. pic.twitter.com/Gtduowg7Y2

— ANI (@ANI) June 4, 2022