पंजाब (Punjab News) के मानसा जिले में पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसे वाला (Sidhu Moose Wala) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. सिंगर मूसे वाला (Sidhu Moose Wala Dies) पर यह हमला पंजाब की भगवंत मान सरकार (Bhagwant Mann) द्वारा उनकी सुरक्षा वापस लिये जाने के ठीक एक दिन बाद हुआ. घायल अवस्था में उन्हें मानसा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मानसा अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. रंजीत राय ने बताया कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसे वाला को जब अस्पताल लाया गया था उनकी मौत हो चुकी थी.Also Read - राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा- नोटबंदी की एकमात्र सफलता अर्थव्यवस्था का ‘डूबना’ है

#WATCH | Three people were brought to the hospital, out of which Sidhu Moose Wala was dead. After giving primary treatment, the two injured have been referred to a higher institute for further treatment: Dr Ranjeet Rai, Civil Surgeon, Mansa Hospital pic.twitter.com/3j0QAWkofh

— ANI (@ANI) May 29, 2022