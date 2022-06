दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिजनों ने शनिवार को चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. मूसेवाला के पिता अमित शाह के सामने रो-रोकर अपना दर्द बयां किया और कहा कि मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी करे. इस मुलाकात का वीडियो समाचार एजेंसी एएनआई की तरफ से जारी किया गया है. वीडियो में दिख रहा है कि मूसेवाला के पिता बलवीर कौर फूट-फूटकर रो रहे हैं. इस दौरान उन्होंने अपने बेटे की हत्या की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की.Also Read - पंजाब: कांग्रेस के कई बड़े नेता और एसएडी के पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हुए, तीन रह चुके हैं मंत्री

मिली जानकारी की अनुसार, अमित शाह ने मूसेवाला के परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है. इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है जल्द ही सीबीआई या एनआईए को मामले की जांच सौंपी जा सकती है.

#WATCH | Punjabi singer Sidhu Moose Wala’s family met Union Home Minister Amit Shah in Chandigarh.

He was killed by unknown assailants in Mansa district on 29th May. pic.twitter.com/q0HA5Nzo80

— ANI (@ANI) June 4, 2022