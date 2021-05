Punjab, New Guidelines, COVID-19, News: पंजाब सरकार (Punjab govt) ने राज्‍य (Punjab) में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण की महामारी को रोकने लिए सख्‍त नई गाइडलाइंस (COVID19 guidelines) जारी की है. सोमवार को जारी नई गाइडलाइंस में सरकार ने वायुमार्ग, रेलमार्ग या सड़क से पंजाब में प्रवेश करने वालों के लिए COVID19 की नकारात्मक रिपोर्ट (COVID negative report) या टीकाकरण प्रमाणपत्र (vaccination certificate) अनिवार्य कर दिया है. Also Read - Uttarakhand Lockdown Update: राजधानी देहरादून समेत इन जिलों में बढ़ीं लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, लगाई गईं नई बंदिशें, जानें पूरा फैसला...

पंजाब सरकार ने कोरोना की नई गाइड में गैर जरूरी दुकानों को आगामी 15 मई तरह बंद रखने का निर्देश दिया है. Also Read - Complete Lockdown In Haryana: हरियाणा में आज से हफ्तेभर का लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्री ने की घोषणा

पंजाब सरकार ने गाइडलाइंस के जारी पत्र में कहा है, “दैनिक रात का कर्फ्यू शाम 6 बजे से 5 बजे तक और सप्ताहांत का कर्फ्यू शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार तक सोमवार तक जारी रहेगा. सड़क और सड़क के किनारे के विक्रेताओं का RT-PCR परीक्षण किया जाएगा.” Also Read - Complete Lockdown In India! कोरोना पर काबू पाने के लिए क्या देश में लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन? जानें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से क्या कहा...

“The daily night curfew from 6 pm to 5 am and a weekend curfew from 6 pm on Friday till 5 am on Monday will continue. RT-PCR testing of road and streetwise vendors to be carried out,” letter reads (02/05) pic.twitter.com/HtcoslK48S

