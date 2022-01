Panjab Assembly Election 2022: कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आज यानी गुरुवार 27 जनवरी को पंजाब दौरे पर रहेंगे. पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 20 फरवरी को मतदान होना है. राज्य की 117 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों के साथ राहुल गांधी पंजाब के कई धार्मिक स्थलों का भी दौरा करेंगे. गुरुद्वारे और मंदिरों में मत्था टेकने व दर्शन करने के बाद शाम करीब 3 बजे वह एक वर्चुअल रैली (Rahul Gandhi’s Virtual Rally) को संबोधित करेंगे. दरअसल राहुल गांधी के इस दौरे के जरिए कांग्रेस राज्य में शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है.Also Read - Uttarakhand Assembly Election 2022: किशोर उपाध्याय पर कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, 6 साल के लिए पार्टी से निकाला

अपने इस एक दिवसीय दौरे के दौरान राहुल गांधी सुबह करीब 9 बजे अमृतसर में कांग्रेस के सभी 117 उम्मीदवारों के साथ श्री हरमंदिर साबिह (Harmandir Sahib) में मत्था टेकेंगे. इसके बाद वह सभी प्रत्याशियों के साथ सुबह करीब 10 बजे दुर्गियाना मंदिर में दर्शन करेंगे और करीब 11 बजे भगवान वाल्मिकी तीर्थ स्थल का दौरा कर वहां भी पूजा-अराधना करेंगे. Also Read - Uttarakhand Polls 2022: रामनगर नहीं अब उत्तराखंड की इस सीट से चुनाव लड़ेंगे पूर्व सीएम Harish Rawat

दोपहर करीब 12 बजे राहुल गांधी सड़क मार्ग से जालंधर (Jalandhar) पहुंचेंगे और यहां वह करीब 3 बजे व्हाइट डायमंड, मीठापुर जालंधर में एक वर्चुअल रैली ‘नवी सोच नवा पंजाब’ को संबोधित करेंगे. Also Read - UP Election 2022: अमित शाह की जाट नेताओं से मीटिंग, BJP सांसद के प्रस्‍ताव पर जयंत चौधरी ने दिया जवाब

Our Visionary leader Rahul Gandhi Ji is visiting Punjab on 27th January. Every Congress worker looks forward to welcoming him in Punjab… pic.twitter.com/N3pDyaDYzg

