पंजाब (Punjab congress) में कांग्रेस में चल रही कलह के बीच पार्टी के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi)आज शुक्रवार को दिल्‍ली (Delhi) में अपने निवास पर पार्टी के विधायकों से मुलाकात करेंगे. पंजाब से कांग्रेस पार्टी के लगभग ज्‍यादातर विधायक दिल्‍ली में राहुल गांधी से मिलकर उनके सामने राज्‍य में कांग्रेस पार्टी की स्थिति, आगामी चुनाव आदि को लेकर अपनी व्‍यक्तिगत राय रखेंगे.

बता दें बीते 22 जून को कांग्रेस हाईकमान द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह के साथ लंबी मंत्रणा की थी. दरअसल, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्‍व आगामी विधानसभा चुनाव में जाने से पहले राज्‍य पार्टी के अंदर गुटबाजी और विरोधाभाषों को खत्‍म करके चुनावी जंग में एकजुट होकर उतरने की तैयारी की रणनीति पर काम कर रहा है.

Congress leader Rahul Gandhi to meet party MLAs from Punjab today at his residence in Delhi. Also Read - Live: कश्मीर पर पीएम मोदी के आवास पर सर्वदलीय बैठक खत्म, 370 और पाकिस्तान.. जानिए किस पर हुई चर्चा

