अमृतसर: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के सीएम चेहरे (Congress CM face) की घोषणा अपने लुधियाना दौरे के दौरान 6 फरवरी को करेंगे. यह जानकारी पंजाब के AICC प्रभारी, हरीश चौधरी ने शुक्रवार को दी है. हरीश चौधरी ने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 फरवरी को अपने लुधियाना दौरे के दौरान Punjab Elections 2022 के लिए पार्टी के सीएम चेहरे की घोषणा करेंगे.Also Read - Amritsar East Assembly Seat: सिद्धू के सामने चुनाव मैदान में उतरे मजीठिया, आसान नहीं कांग्रेस की राह

Congress leader Rahul Gandhi will announce the party CM face for the #PunjabElections2022 on February 6 during his visit to Ludhiana: AICC Incharge of Punjab, Harish Choudhary pic.twitter.com/343cH430PP

Also Read - UP Polls 2022: CM योगी के पास डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति, रिवाल्‍वर-राइफल भी रखते हैं

बता दें कि पंजाब में सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस की पंजाब राज्य इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजी सिंह चन्‍नी के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है. पंजाब चुनाव का जब प्रचार जोरों पर चल रहा है, Also Read - UP Elections 2022: BJP ने 3 उम्‍मीदवारों की लिस्‍ट जारी की, दया शंकर सिंह, अनिल राजभर को टिकट दिया

इसी बीच कल गुरुवार को पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने यहां तक कह डाला था कि ‘शीर्ष पर बैठे लोग’ एक कमजोर मुख्यमंत्री चाहते हैं. अमृतसर में गुरुवार को शाम को अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए सिद्धू ने कहा, ”शीर्ष पर बैठे लोग एक कमजोर मुख्यमंत्री चाहते हैं, जो उनके इशारे पर नाच सके.” हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह कांग्रेस आलाकमान की बात कर रहे हैं या फिर किसी और की.

#WATCH | “If a New Punjab has to be made, it is in the hands of the CM… You have to choose the CM this time. People at the top want a weak CM who can dance to their tunes. Do you want such a CM,” said State Congress chief Navjot S Sidhu amid sloganeering by supporters. (03.02) pic.twitter.com/pNfQoMnHjk

— ANI (@ANI) February 4, 2022