Punjab Congress Crisis: पंजाब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के रिजाइन करने के बाद उनके समर्थन में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है. सिद्धू के कुछ घंटों बाद ही रजिया सुल्ताना (Razia Sultana) ने भी कैबिनेट मंत्री पद छोड़ दिया है. पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भेजे त्यागपत्र में सुल्ताना ने कहा कि वह ‘नवजोत सिंह सिद्धू के साथ एकजुटता दिखाते हुए’ इस्तीफा दे रही हैं. उन्होंने कहा कि ‘सिद्धू साहब सिद्धांतों के आदमी हैं. वह पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं.’Also Read - क्या BJP में शामिल होंगे अमरिंदर? दिल्ली पहुंचे पंजाब के पूर्व सीएम ने खुद ही कर दिया साफ; बताई आने की असली वजह

सुल्ताना को सिद्धू की करीबी माना जाता है. उनके पति मोहम्मद मुस्तफा सिद्धू के प्रधान रणनीतिक सलाहकार हैं जो भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी रह चुके हैं. इससे पहले दिन में सुल्ताना को जल आपूर्ति और स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास तथा मुद्रण एवं स्टेशनरी विभागों का प्रभार सौंपा गया था. अमरिंदर सिंह नीत सरकार में वह परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही थीं. Also Read - पंजाब: नवजोत सिंह सिद्धू के बाद कांग्रेस के एक और नेता का इस्तीफा, पार्टी में फिर उथल-पुथल

Razia Sultana, who took as a Cabinet Minister of Punjab two days ago, resigns "in solidarity with Navjot Singh Sidhu", who stepped down as Punjab Congress president earlier today

She says, "Sidhu Sahab is a man of principles. He is fighting for Punjab and Punjabiyat." pic.twitter.com/XyL1fY4Ysq

