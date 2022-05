Navjot Singh Siddhu: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को रोडरेज के एक पुराने मामले में एक साल की सजा सुनाई है. सिद्धू के खिलाफ पीड़ित के परिवार की ओर से दायर तीन दशक पुराने रोड रेज मामले में पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. यह फैसला जस्टिस एएम खानविलकर और संजय किशन कौल की बेंच ने ये फैसला सुनाया है.Also Read - Road Rage Case में एक साल की सजा सुनाए जाने के बाद जानें क्या बोले नवजोत सिंह सिद्धू?

बता दें कि यह रोड रेज का मामला साल 1988 का है. इस मामले में पहले नवजोत सिंह सिद्धू को कोर्ट से राहत मिल गई थी. लेकिन रोड रेज में जिस शख्स की मौत हुई थी, उसके परिवार ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी. आज उस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सिद्धू को कोर्ट ने एक साल सश्रम यानी कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इस फैसले के बाद अब सिद्धू को पंजाब पुलिस कस्टडी में लेगी.

इससे पहले अदालत ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ रोड रेज मामले में नोटिस का दायरा बढ़ाने की मांग वाली एक अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि अदालत ने नवजोत सिंह सिद्धू को इस मामले में 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था.

सुप्रीम कोर्ट से 1 साल की सजा के फैसले के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, ‘कानून के समक्ष आत्मसमर्पण करूंगा.’

Will submit to the majesty of law ….

