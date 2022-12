पंजाब के तरन तारण में पुलिस थाने पर फेंका गया रॉकेट लॉन्चर जैसा हथियार, जांच में जुटी पुलिस

चंडीगढ़: पंजाब के तरन तारन जिले में एक पुलिस थाने पर रॉकेट लॉन्चर जैसा हथियार फेंका गया. आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने सीमावर्ती जिले में अमृतसर-बठिंडा राजमार्ग पर स्थित सरहाली पुलिस थाने पर शुक्रवार देर रात करीब एक बजे एक प्रक्षेपास्त्र दागा.

Punjab | Tarn Taran Police Sanjha Kendra was hit by a low-intensity blast. Prima facie looks like an RPG attack, forensic teams are on the way. DGP Punjab is also reaching the spot later this morning. Details awaited. — ANI (@ANI) December 10, 2022