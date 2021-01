School Reopening Updates: पंजाब सरकार ने बुधवार को कक्षा 5 से 12वीं तक के छात्रों के लिए सभी स्कूलों को 7 जनवरी से खोलने (School Kab Khulenge) का फैसला लिया. राज्य के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि अभिभावकों की मांग पर राज्य सरकार ने सभी सरकारी, अर्धसरकारी और निजी स्कूलों को सात जनवरी से खोलने का फैसला लिया है. Also Read - Delhi School Reopening News: दिल्ली में कब खुलेंगे स्कूल? शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिया यह अपडेट...

The state government has decided to reopen all government, semi-government & private schools from January 7 onwards. Timings of schools will be from 10 am to 3 pm & students only from class V to XII will be allowed to attend physical classes in the schools: Punjab Government pic.twitter.com/mMZcjxIoLh Also Read - School Reopening Updates: इस राज्य में 11 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी...

— ANI (@ANI) January 6, 2021

