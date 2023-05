Punjab News: अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास विस्फोट के बाद सुरक्षा बलों ने हेरिटेज स्ट्रीट पर फ्लैग मार्च किया

Amritsar Bomb Blast: पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर आज सोमवार को सुबह हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया है. अमृतसर के एडीसीपी मेहताब सिंह ने कहा, यह जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए किया जा रहा है. बता दें कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर आज सुबह हुए विस्फोट में एक व्यक्ति घायल हो गया. करीब 30 घंटे के भीतर हुए दो विस्फोटों के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है.

एडीसीपी मेहताब सिंह ने कहा,स्थानीय एफएसएल टीम, मोहाली एफएसएल टीम, एंटी-सबोटेज टीम और बॉम्ब स्क्वायड टीमें भी यहां हैं. उनसे हमें जो भी स्पष्टता मिलेगी, हम आपके साथ साझा करेंगे.यहां की स्थिति है शांतिपूर्ण है. फर्जी खबरों पर भरोसा न करें. कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

सुबह हुए विस्फोट में एक व्यक्ति घायल हो गया. यह विस्फोट उसी जगह हुआ, जहां 6 मई को ब्लास्ट हुआ था. गत शनिवार को हुए विस्फोट में एक व्यक्ति घायल हो गया था और कुछ इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए थे.