Bhagat Singh Death Anniversary: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भगत सिंह के शहीदी दिवस 23 मार्च को राजकीय अवकाश घोषित किया है. उन्होंने मंगलवार को यहां पंजाब विधानसभा में यह घोषणा की. सदन ने विधानसभा में भगत सिंह, डॉ. बी आर आंबेडकर और पहले सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमाएं लगाने का प्रस्ताव भी पारित किया. विधानसभा सत्र के समापन दिवस पर मान ने भगत सिंह के शहीदी दिवस पर राज्य में अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव दिया. इस पर कांग्रेस विधायक अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि अवकाश घोषित करने के बजाय यह अच्छा होगा अगर स्कूल, कॉलेज में छात्रों और कर्मचारियों को भगत सिंह के जीवन और बलिदान के बारे में बताया जाए.

वारिंग के बयान पर मान ने पूर्व परिवहन मंत्री से पूछा कि क्या वह जानते हैं कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? मान ने विधानसभा में कहा, 'आप (वारिंग) इस बारे में नहीं जानते हैं? यह 28 सितंबर है. इस दिन शहीद के जीवन के बारे में बताने के लिए स्कूल तथा कॉलेज में नाटक आयोजित किए जाएंगे.' विधानसभा सत्र के बाद वारिंग ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, 'भगवंत मान जी, अधूरा ज्ञान अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक होता है… शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती 27 सितंबर को है या जैसा आपने कहा उसके अनुसार 28 सितंबर को? कौन सही है? आप या अरविंद केजरीवाल?'

Dear @BhagwantMann ji Half knowledge is more dangerous than no knowledge … Shaheed-e-Azam Bhagat Singh Ji’s Birthday is on 27 September or 28th, as you said ? Who is correct ? You or @ArvindKejriwal Ji ? pic.twitter.com/hYX23AXwD5

— Amarinder Singh Raja (@RajaBrar_INC) March 22, 2022