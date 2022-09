Parkash Singh Badal Health Update: शिरोमणि अकाली दल (SAD) के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल को तबीयत बिगड़ने के बाद पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक प्रकाश सिंह बादल (Parkash Singh Badal) को हल्का बुखार होने पर पीजीआई चंडीगढ़ (PGI Chandigarh) में भर्ती कराया गया है. ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.Also Read - Punjab Hindi News: ड्रग्स केस में वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Shiromani Akali Dal (SAD) patron Parkash Singh Badal has been admitted to PGI Chandigarh after a mild fever. pic.twitter.com/KERaylhOT2

