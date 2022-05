पंजाब के मानसा जिले में रविवार शाम मशहूर पंजाबी गायक (Punjabi Singer) और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसे वाला (Sidhu Moose Wala) की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना से एक दिन पहले राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली थी. पुलिस उपाधीक्षक (मानसा) गोबिंदर सिंह ने बताया कि 27 वर्षीय मूसेवाला को कई गोलियां (Sidhu Moose Wala Dies) लगीं थीं. हमले के समय वह जवाहरके गांव में अपनी जीप में थे. उन्होंने हाल में हुए विधानसभा चुनाव में मानसा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विजय सिंगला (Vijay Singla) से हार गए थे.Also Read - देश में जाली नोटों की संख्या बढ़ी, पीएम मोदी ने की मन की बात, पढ़ें आज की बड़ी ख़बरें

I am Shocked and Deeply saddened by the gruesome murder of Siddhu Moosewala. Nobody involved will be spared. My thoughts and prayers are with his family and his fans across the world. I appeal everyone to stay calm. — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 29, 2022

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसे वाला की गोली मारकर हत्या, एक दिन पहले ही वापस ली गई थी सुरक्षा

मूसे वाला की हत्या पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का रिएक्शन आया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. पंजाब के सीएम ने ट्वीट किया, 'सिद्धू मूसेवाला की जघन्य हत्या से मैं स्तब्ध और दुखी हूं. इसमें शामिल किसी को बख्शा नहीं जाएगा. मेरी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं उनके परिवार और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के साथ हैं. मैं सभी से शांत रहने की अपील करता हूं.'

Deeply shocked and saddened by the murder of promising Congress leader and talented artist, Sidhu Moosewala. My heartfelt condolences to his loved ones and fans from across the world. https://t.co/j1uXBfPLlS — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 29, 2022

उधर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, होनहार कांग्रेस नेता और प्रतिभाशाली कलाकार सिद्धू मूसे वाला की हत्या से स्तब्ध और दुखी हूं. उनके चाहने वालों और दुनिया भर के प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना.

Shocking to hear about death of #sidhumoosewala in a shootout-not sharing the videos received via WhatsApp due to sensitivity but shot at many times — Jaiveer Shergill (@JaiveerShergill) May 29, 2022

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने ट्वीट किया, ‘गोलीबारी में सिद्धू मूसे वाला की मौत के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं-व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त वीडियो को संवेदनशीलता के कारण साझा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्हें कई गोलियां मारी गई हैं.’