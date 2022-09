मोहाली: पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है. उसके पास से 11 पिस्तौल बरामद की गई है. लॉरेंस बिश्नोई ने तीन महीने पहले स्वीकार किया था कि उसने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी और वह पिछले साल अगस्त से इसकी तैयारी कर रहा था.Also Read - राहुल गांधी पहले इतिहास पढ़ें, विदेशी टी-शर्ट पहन देश जोड़ने निकले हैं: अमित शाह

सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को हत्या कर दी गई थी. मोहाली ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विवेकशील सोनी ने बताया कि बिश्नोई के गिरोह के सदस्य मनप्रीत सिंह को यहां खरड़ से गिरफ्तार किया गया. एसएसपी ने कहा कि मनप्रीत (25) लुधियाना का रहने वाला है और उस पर दो आपराधिक मामले (एक खरड़ में और दूसरा लुधियाना में) चल रहे हैं. Also Read - ..तो क्या मुकुल वासनिक को कांग्रेस में मिलने वाली है बड़ी जिम्मेदारी? MP में बदलाव के बाद अटकलें तेज

Sidhu Moose Wala case: Absconding shooter arrested along with two associates

