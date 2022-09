चंडीगढ़: गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के लगभग 100 दिन बाद पंजाब पुलिस ने शनिवार को उनकी हत्या में शामिल छठे और आखिरी शूटर को गिरफ्तार कर लिया. मुंडी के दोनों सहयोगियों की पहचान कपिल पंडित और राजिंदर के रूप में हुई है और दोनों के ऊपर आरोपियों को हथियार समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का आरोप है. सिद्धू मूसावाला हत्याकांड में फरार शूटर दीपक उर्फ मुंडी और उसके 2 सहयोगी – कपिल पंडित और राजिंदर, पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद, केंद्रीय एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में दिल्ली लाए जा रहे हैं.Also Read - Sidhu Moose Wala case: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का शूटर अरेस्ट, 11 पिस्तौल बरामद

पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि दीपक उर्फ मुंडी अब तक पुलिस की आंख में धूल झोंक रहा था और केंद्रीय एजेंसियों के साथ एक संयुक्त अभियान के तहत उसे उसके दो सहयोगियों के साथ पश्चिम बंगाल-नेपाल सीमा से पकड़ा गया.

Sidhu Moose Wala murder case | Absconding shooter Deepak alias Mundi & his 2 associates – Kapil Pandit & Rajinder, being brought to Delhi, after being arrested by Punjab Police, in a joint operation with central agencies & Delhi Police https://t.co/K3QrBg0JDw pic.twitter.com/RwckK1xJLm

— ANI (@ANI) September 10, 2022