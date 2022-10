Sidhu Moose Wala Murder Case: पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी गैंगस्टर दीपक टीनू पंजाब के मानसा जिले में पुलिस हिरासत से फरार हो गया है. आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी. सूत्रों के मुताबिक, टीनू को पकड़ने के लिए तलाश अभियान शुरू किया गया है. शनिवार रात मानसा पुलिस द्वारा एक अन्य मामले में गोइंदवाल साहिब जेल से पेशी वारंट पर उसे एक स्थानीय अदालत ले जाये जाने के दौरान वह फरार हो गया. दीपक टीनू, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी है. मूसेवाला की हत्या मामले में बिश्नोई प्रमुख आरोपी है.Also Read - Sidhu Moose Wala Murder Case :देशभर में गैंगस्टर्स के 60 ठिकानों पर NIA की छापेमारी, 160 अधिकारी कर रहे कार्रवाई

इस घटना के बारे में पूछे जाने पर पटियाला रेंज के महानिरीक्षक (आईजी) मुखविंदर सिंह छिना ने कहा, “पुलिस की टीम प्रयास कर रही है और हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे.” छिना के पास वर्तमान में बठिंडा रेंज के महानिरीक्षक का भी अतिरिक्त प्रभार है. पंजाब के मानसा जिले में 29 मई को मूसेवाला के नाम से मशहूर पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मूसेवाला की हत्या के बाद बिश्नोई गिरोह के सदस्य गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी. टीनू उन 24 आरोपियों में शामिल है, जिनके खिलाफ हत्या के इस मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया गया है. Also Read - लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर थे सलमान खान, मूसेवाला की हत्या के आरोपी ने मुंबई में की थी अभिनेता की रेकी: पंजाब DGP

