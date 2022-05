पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड (Sidhu Moose Wala Murder Case) में पहली गिरफ्तारी हुई है. पंजाब पुलिस ने मनप्रीत नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तारी के बाद मनप्रीत को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पांच दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया. मालूम हो कि मनप्रीत को कल उत्तराखंड से पकड़ा गया था. मनप्रीत सिंह पर आरोप है कि उसने सिद्धू मूसावाला (Sidhu Moose Wala) हत्याकांड को अंजाम देने के लिए गाड़ी का इंतजाम किया था. उत्तराखंड एसटीएफ एक दिन पहले मनप्रीत सिंह को पंजाब पुलिस को सौंपा था. मनप्रीत सिंह एक बार पहले भी जेल जा चुका है. मनप्रीत पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला है.Also Read - सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद उठने लगी कलाकारों को सुरक्षा देने की मांग, एक्टर ने पूछा- कितने सेफ हैं हम?

Sidhu Moose Wala murder case | Punjab Police has arrested a person named Manpreet Singh, who was detained from Uttarakhand. He was produced before the court and has been sent to 5 days police remand: Source

— ANI (@ANI) May 31, 2022