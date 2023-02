पंजाब के तरनतारन जेल में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपियों के बीच खूनी संघर्ष, 2 गैंगस्टर की मौत

Punjab Jail Gangwar: पंजाब के तरनतारन जेल में रविवार को सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moose Wala) की हत्या के आरोपियों के बीच हुई खूनी झड़प में दो गैंगस्टर की मौत हो गई. मारे गए गैंगस्टर में मनदीप तूफान और मनमोहन सिंह शामिल है.

Gangster Manmohan who was admitted to hospital also died: DSP Jaspal Singh Dhillon — ANI (@ANI) February 26, 2023