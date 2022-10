चंडीगढ़: पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने रविवार को अपने बेटे का नाम कुख्यात अपराधियों से जोड़े जाने पर हत्या के मामले में प्राथमिकी वापस लेने और देश छोड़ने की चेतावनी दी. उन्होंने कहा, 25 नवंबर को प्राथमिकी वापस ले लूंगा. मैं देश छोड़ दूंगा, भले ही मुझे बांग्लादेश में बसना पड़े.Also Read - तेलंगाना सरकार ने राज्य में सीबीआई को मामलों की जांच के लिए दी गई आम सहमति वापस ली

मनसा जिले के मूसा गांव में एक जनसभा में सिंह ने कहा, मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे बेटे को कुख्यात गिरोह का हिस्सा बनाते हैं, तो मैं आपका काम आसान कर दूंगा और 25 नवंबर को प्राथमिकी वापस ले लूंगा. उन्होंने कहा, मैं देश छोड़ दूंगा, भले ही मुझे बांग्लादेश में बसना पड़े. Also Read - UP: मेरठ में धर्म परिवर्तन के मामले में तीन महिलाओं समेत 9 के खिलाफ धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत FIR दर्ज

Justice not served yet, tired of system, says father of late Punjabi singer Moose Wala

Read @ANI Story | https://t.co/bgIN201Hd0#Moosewala #SidhuMoosewaala #MoosewalaMurder pic.twitter.com/P1RPBMsyI5

— ANI Digital (@ani_digital) October 30, 2022